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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vivid Seats A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vivid Seats A wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,076 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,66 Prozent erhöht. Damals waren -1,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,735 USD, gegenüber -69,200 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 505,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 570,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Vivid Seats Inc Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: Vivid Seats A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Vivid Seats A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vivid Seats Inc Registered Shs -A-
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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