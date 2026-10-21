Vitrolife AB Registered Shs Aktie 41707777 / SE0011205202
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vitrolife Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vitrolife Registered wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,01 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitrolife Registered ein EPS von 0,750 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Vitrolife Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 854,3 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 835,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK, gegenüber -37,010 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,47 Milliarden SEK im Vergleich zu 3,44 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vitrolife AB Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: Vitrolife Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Vitrolife Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Vitrolife Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Vitrolife Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Vitrolife Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vitrolife AB Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.