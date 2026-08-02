Vitesse Energy Aktie 123954437 / US92852X1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Vitesse Energy gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 77,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vitesse Energy einen Umsatz von 81,8 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 287,4 Millionen USD, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26