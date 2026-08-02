Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’485 0.5%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9307 0.3%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’043 -1.5%  Bitcoin 50’815 -2.6%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 90.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elon Musk warnt: Amerika steuert auf Staatsbankrott zu - KI als letzte Hoffnung
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Vor Senatsabstimmung: Goldman-Sachs-Chef Solomon spricht sich für Clarity Act aus
Bore-out statt Burn-out: Woher kommt die Langeweile bei der Arbeit?
Ausblick: Snap zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Vitesse Energy Aktie 123954437 / US92852X1037

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Vitesse Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vitesse Energy
15.56 USD 2.03%
Kaufen Verkaufen

Vitesse Energy gibt am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,056 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 77,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vitesse Energy einen Umsatz von 81,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 287,4 Millionen USD, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!