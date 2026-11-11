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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vitalhub zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vitalhub stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,074 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vitalhub ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vitalhub in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 33,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 32,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 CAD im Vergleich zu 0,100 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 131,3 Millionen CAD, gegenüber 109,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Vitalhub Corp Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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