Vitalhub Aktie 51765061 / CA92847V5018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vitalhub stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vitalhub lädt am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,071 CAD je Aktie gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,3 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,100 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 131,9 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 109,0 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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