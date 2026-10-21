Ausblick: Visteon informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Visteon wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 936,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 917,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,39 USD je Aktie, gegenüber 7,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,80 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch