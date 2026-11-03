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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vishay Precision Group stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,151 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Vishay Precision Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 86,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD im Vergleich zu 0,400 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 344,3 Millionen USD, gegenüber 307,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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11.05.26
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Analysen zu Vishay Precision Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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