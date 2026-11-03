Ausblick: Vishay Intertechnology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vishay Intertechnology wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vishay Intertechnology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,287 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 965,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 790,6 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,853 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,71 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net