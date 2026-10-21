Ausblick: Viscofan legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viscofan lädt am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,850 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,850 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 343,5 Millionen EUR – ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viscofan 318,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,39 EUR je Aktie, gegenüber 3,50 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch