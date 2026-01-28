Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Amazon-Aktie etwas fester: Mini-Supermärkte ohne Kassen werden dicht gemacht
Trump: Keine Sorgen wegen schwachem Dollar - Gold schiesst auf neues Rekordhoch
Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

Erwartungen der Analysten 28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Was sich Experten von der kommenden Visa-Bilanz versprechen.

Visa
255.51 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

Visa stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet.

28 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Visa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,68 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 37 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 40,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

