Ausblick: Virtus Investment Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Virtus Investment Partners stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 10,98 Prozent auf 181,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Virtus Investment Partners noch 203,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,36 USD im Vergleich zu 19,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 719,1 Millionen USD, gegenüber 830,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net