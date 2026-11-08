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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Virtus Investment Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Virtus Investment Partners stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 10,98 Prozent auf 181,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Virtus Investment Partners noch 203,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,36 USD im Vergleich zu 19,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 719,1 Millionen USD, gegenüber 830,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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