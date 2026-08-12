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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Virtuix A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Virtuix a
1.72 USD -2.82%
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Virtuix A wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,240 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 0,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 49,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,520 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,9 Millionen USD, gegenüber 4,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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