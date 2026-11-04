Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Virtu Financial A präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 23,39 Prozent auf 647,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net