VirTra Aktie 40587203 / US92827K3014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: VirTra stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
VirTra wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VirTra in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,5 Millionen USD im Vergleich zu 7,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,225 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 22,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu VirTra Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: VirTra stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: VirTra öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: VirTra präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu VirTra Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.