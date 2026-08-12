Ausblick: VirTra stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VirTra wird am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VirTra in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,5 Millionen USD im Vergleich zu 7,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,225 USD je Aktie, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 18,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 22,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch