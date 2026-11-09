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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vireo Growth präsentiert Quartalsergebnisse
Vireo Growth wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,225 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 230,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 126,2 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD, gegenüber -3,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 777,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 375,6 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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