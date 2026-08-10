Vireo Growth Aktie 157255933 / CA92767B2049
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vireo Growth präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vireo Growth wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,170 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vireo Growth -1,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 167,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 66,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,200 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,890 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 671,1 Millionen USD, gegenüber 375,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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