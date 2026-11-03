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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vir Biotechnology präsentiert Quartalsergebnisse
Vir Biotechnology präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,749 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,170 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Vir Biotechnology nach den Prognosen von 7 Analysten 1,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 308,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,783 USD im Vergleich zu -3,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 246,0 Millionen USD, gegenüber 68,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Vir Biotechnology Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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