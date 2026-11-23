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23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vipshop legt Quartalsergebnis vor
Vipshop gibt am 24.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,72 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vipshop noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 20,40 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 2,99 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,36 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,97 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,22 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,73 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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