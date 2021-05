Ausblick: Viper Energy Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viper Energy Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 03.05.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,063 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Viper Energy Partners LP Partnership Units ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Viper Energy Partners LP Partnership Units nach den Prognosen von 12 Analysten 82,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,371 USD aus. Im Vorjahr waren 0,287 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 342,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 250,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch