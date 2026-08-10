Vinci Partners Investments Aktie 59239503 / KYG9451V1095
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vinci Partners Investments wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 291,1 Millionen BRL, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 42,5 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,02 BRL, während im vorherigen Jahr noch 0,610 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 175,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Vinci Partners Investments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Vinci Partners Investments präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Vinci Partners Investments Limited Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.