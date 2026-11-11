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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vinci Partners Investments präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vinci Partners Investments lädt am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vinci Partners Investments 0,140 USD je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 324,1 Millionen BRL, was einem Umsatz von 44,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,00 BRL je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 175,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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