Ausblick: Vince öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vince wird am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Vince für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vince für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,0 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 321,5 Millionen USD im Vergleich zu 300,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch