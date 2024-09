Ausblick: Vince öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vince präsentiert in der am 16.09.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2024 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vince im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,37 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 68,2 Millionen USD gegenüber 69,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,76 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,04 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 297,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 292,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch