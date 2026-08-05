Vikram Solar Aktie 147931094 / INE078V01014
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vikram Solar legt Quartalsergebnis vor
Vikram Solar lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,70 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,34 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Vikram Solar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,74 Milliarden INR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,25 INR aus. Im Vorjahr waren 13,68 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 92,89 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 48,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
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