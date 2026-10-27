Ausblick: Viking Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Viking Therapeutics präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Viking Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,063 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,598 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch