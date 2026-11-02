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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vijaya Diagnostic Centre öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,59 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vijaya Diagnostic Centre 4,21 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Vijaya Diagnostic Centre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 22,83 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,81 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,88 Milliarden INR, gegenüber 8,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg S
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07:01
|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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|Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vijaya Diagnostic Centre Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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