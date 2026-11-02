Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vijaya Diagnostic Centre öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,59 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vijaya Diagnostic Centre 4,21 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Vijaya Diagnostic Centre im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,56 Prozent gesteigert.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 22,83 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,81 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,88 Milliarden INR, gegenüber 8,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net