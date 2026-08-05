Vijaya Diagnostic Centre Aktie 113420241 / INE043W01024
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vijaya Diagnostic Centre legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vijaya Diagnostic Centre gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,51 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vijaya Diagnostic Centre 3,76 INR je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 2,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,68 INR je Aktie, gegenüber 16,81 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 9,67 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 8,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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