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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viemed Healthcare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Viemed Healthcare öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,123 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 80,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 317,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 270,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Viemed Healthcare Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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