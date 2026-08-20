Vicore Pharma Aktie 29892656 / SE0007577895
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vicore Pharma präsentiert in der am 21.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,410 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,490 SEK erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Vicore Pharma nach der Prognose von 1 Analyst 0,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen SEK umgesetzt worden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,741 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,990 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 0,6 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 3,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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