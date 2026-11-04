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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vicore Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vicore Pharma lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vicore Pharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,513 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Vicore Pharma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 36,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vicore Pharma 0,8 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,845 SEK, gegenüber -1,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,8 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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