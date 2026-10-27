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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: VICI Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VICI Properties stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,720 USD aus. Im letzten Jahr hatte VICI Properties einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll VICI Properties 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,06 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte VICI Properties 1,01 Milliarden USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 4,20 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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