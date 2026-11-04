Ausblick: Viatris legt Quartalsergebnis vor

Viatris wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,637 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viatris einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Viatris im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie, gegenüber -3,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net