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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Viad öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,52 Prozent auf 247,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 486,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 452,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Viad Corp.
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|Ausblick: Viad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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Analysen zu Viad Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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