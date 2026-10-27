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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: VF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VF wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass VF im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,534 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,480 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,67 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,08 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 9,49 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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