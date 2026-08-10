Ausblick: Vestis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vestis wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Vestis mit einem Umsatz von insgesamt 668,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 673,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD aus. Im Vorjahr waren -0,310 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch