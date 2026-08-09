Ausblick: Veru öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Veru gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,320 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Veru mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,015 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,550 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch