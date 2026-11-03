Ausblick: Vertex A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vertex A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,222 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 209,7 Millionen USD – ein Plus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vertex A 192,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,821 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 827,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 748,4 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net