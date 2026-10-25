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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Verizon gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Verizon wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verizon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 34,77 Milliarden USD gegenüber 33,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,00 USD, gegenüber 4,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 140,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,19 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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