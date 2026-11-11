Ausblick: Veritone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Veritone lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Veritone die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 25,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,290 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD, gegenüber 92,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net