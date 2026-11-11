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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Veritone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Veritone lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Veritone die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 25,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,290 USD im Vergleich zu -1,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD, gegenüber 92,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Veritone Inc Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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