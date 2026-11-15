Ausblick: Veritone gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Veritone lädt am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet.

Veritone soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,290 USD, gegenüber -1,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 102,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net