Ausblick: Verisk Analytics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Verisk Analytics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,92 USD aus. Im letzten Jahr hatte Verisk Analytics A einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren.

Verisk Analytics A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 805,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 768,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,48 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,07 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net