VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: VeriSign präsentiert Quartalsergebnisse
VeriSign wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,27 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll VeriSign 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 440,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte VeriSign 419,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,80 USD, gegenüber 8,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
21.10.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
21.10.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: VeriSign präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu VeriSign Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.