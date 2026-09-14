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Vera Bradley Aktie 11518811 / US92335C1062

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14.09.2026 07:01:06

Ausblick: Vera Bradley legt Quartalsergebnis vor

Vera Bradley
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Vera Bradley wird am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,080 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 6,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 70,9 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,0 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,280 USD je Aktie, gegenüber -1,710 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 265,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 269,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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