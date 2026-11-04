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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Venus Pipes And Tubes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Venus Pipes And Tubes wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 14,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Venus Pipes And Tubes einen Gewinn von 12,74 INR je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,92 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Venus Pipes And Tubes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,44 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 66,38 INR, gegenüber 49,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 14,47 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,67 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Venus Pipes And Tubes Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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