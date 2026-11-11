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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Veidekke ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Veidekke ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veidekke ASA noch 4,00 NOK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Veidekke ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,47 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,53 NOK, gegenüber 11,50 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 46,57 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,14 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
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Analysen zu Veidekke ASA
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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