Ausblick: Veidekke ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Veidekke ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,54 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veidekke ASA noch 4,00 NOK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Veidekke ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,47 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,53 NOK, gegenüber 11,50 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 46,57 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,14 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net