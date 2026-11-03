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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Veeco Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Veeco Instruments wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Veeco Instruments im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,427 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 213,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 28,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 800,2 Millionen USD im Vergleich zu 664,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Veeco Instruments Inc.
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07:01
|Ausblick: Veeco Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt am Nachmittag deutlich ab (finanzen.ch)
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30.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.ch)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
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29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Veeco Instruments-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Veeco Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Veeco Instruments-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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12.10.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Veeco Instruments Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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