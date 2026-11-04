Ausblick: Vedant Fashions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vedant Fashions lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vedant Fashions die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,86 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,31 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,63 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,53 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,46 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 15,35 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net