Ausblick VAT: Q2-Umsatz in Millionenhöhe erwartet

Q2 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2023 Auftragseingang 263,2 155,2 Umsatz 246,7 221,0 H1 2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2023 EBITDA 138,5 132,4 - Marge (in %) 30,8 29,2 Reingewinn 91,9 84,2

FOKUS: Bei der Vorlage der Quartals- und Halbjahreszahlen von VAT werden die Analysten vor allem auf die Entwicklung beim Auftragseingang schauen. Wie schon im ersten Quartal erwarten sie eine deutlich positive Entwicklung, nachdem das Unternehmen im Vorjahr noch unter dem zyklischen Abschwung in der Halbleiterindustrie gelitten hatte. Untermauert werden die Erwartungen durch zuletzt zahlreichen guten Nachrichten in der Halbleiterbranche, wovon auch VAT profitieren sollte.

Hinter dem Auftragseingang wird die Umsatzentwicklung eine eher untergeordnete Rolle spielen, da diese weniger über die zukünftige Entwicklung aussagt. Mehrheitlich erwarten die Analysten eine Anziehen der Verkäufe. Der Umsatz dürfte den Schätzungen zufolge in der oberen Hälfte der Guidance (siehe Ziele) zu liegen kommen.

Die wieder bessere Konjunktur in der Halbleiterbrache dürfte jedoch erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auf die Profitabilität von VAT durchschlagen. Zudem seien auch die Produktionskapazitäten noch nicht voll ausgelastet. In den nächsten Quartalen dürfte mit einer weiter anziehenden Nachfrage die EBITDA-Marge dann aber wieder in das mittelfristige Zielband von 32 bis 37 Prozent vorstossen.

ZIELE: Im zweiten Quartal erwartet VAT einen Umsatz von 235 bis 255 Millionen Franken zu konstanten Wechselkursen. Auf das Gesamtjahr gesehen sollen Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge wie auch Nettogewinn und der freie Cashflow ansteigen. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2024 rechnet VAT mit einem Anziehen der Geschäfte.

Bis 2025 peilt VAT einen Umsatz von 1,5 Milliarden Franken und eine EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent an. Bis 2027 sollen die Verkäufe auf 1,8 bis 2,2 Milliarden Franken steigen, bei einer gleichbleibenden Margenerwartung. Der zuständige Analyst von Oddo erwartet, dass die Ziele für 2025 mit der Zahlenvorlage angepasst werden könnten.

PRO MEMORIA: Mitte Mai hat Moody's das Kreditrating von VAT mit "Ba1" und dem Ausblick "stabil" bestätigt. Zudem hat die Ratingagentur das Corporate Family Rating (CFR) auf 'Ba1' von 'Ba2' angehoben. Das Probability of Default Rating (PDR) wird neu mit 'Ba1-PD' nach zuvor 'Ba2-PD' bewertet.

AKTIENKURS: Im Jahresverlauf haben die Papiere von VAT stetig an Wert zugelegt und notieren kurz vor der Zahlenpublikation in der Nähe ihres Allzeithochs. Das Jahresplus summiert sich auf fast ein Viertel. Die zyklisch bedingte Delle in 2022 wurde damit wieder vollständig ausgebügelt. VAT zählen im laufenden Jahr zu den stärksten Titel im SLI, der im Schnitt knapp 13 Prozent zugelegt hatte.

Haag (awp)