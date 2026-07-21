Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’234 -0.1%  SPI 19’996 -0.2%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’891 0.2%  Euro 0.9259 0.1%  EStoxx50 6’257 0.5%  Gold 4’059 1.3%  Bitcoin 53’789 1.8%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 90.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
IREN-Aktie weit im Plus: Milliarden-Deal mit KI-Konzernen beflügelt Umsatzziel
General Motors-Aktie klettert: Jahresprognose erneut angehoben
3M-Aktie: Gewinnziel erhöht - mehr als erwartet verdient
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Suche...
Plus500 Depot

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 14:03:36

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

VAT
684.50 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Haag (awp) - Der Vakuumventil-Hersteller VAT dürfte auch im zweiten Quartal viele Aufträge an Land gezogen haben. Beim Umsatz und den Gewinnzahlen sind die Erwartungen weniger hoch.

VAT publiziert am Mittwoch, 22. Juli, die Ergebnisse zum zweiten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2026. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q2 2026
(in Mio Fr.)      AWP-Konsens  Q2 2025  

Auftragseingang      410,0     247,7
Umsatz               291,3     282,9

H1 2026
(in Mio Fr.)      AWP-Konsens  H1 2025  

EBITDA               151,0     165,0
- Marge (in %)        29,5      29,6
Reingewinn           102,3     105,6

Was steht im Fokus?

Das Geschäft von VAT brummt derzeit, Speicherchips, KI etc. sei dank. Das belegten die zuletzt gestiegenen Aufträge. Analysten erwarten, dass dies im zweiten Quartal so weitergegangen ist. Konkret wird gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von rund zwei Dritteln erwartet. Auch gegenüber dem sehr guten Startquartal (356 Mio) wird eine weitere Steigerung prognostiziert. Das Unternehmen selber sprach zuletzt von einer "strukturell hohen" Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten. Nun interessiert, ob da so weitergeht.

Sind die Umsatzprobleme gelöst?

Im ersten Quartal konnte VAT die vielen Aufträge nicht wie gewünscht in Umsatz umwandeln. Begründet wurde dies mit Lieferkettenproblem infolge das Nahostkonflikts. Beim Umsatz wird nun - entsprechend der Guidance - denn auch nur ein leichtes Plus von knapp 3 Prozent erwartet. Analysten hatten nach der Vorlage der Q1-Zahlen befürchtet, dass es nach wie vor Logistikprobleme gebe. Die Zahlen werden darauf abgeklopft werden.

Und wie sieht es mit der Profitabilität aus?

Das Management versprach im April, dass der Nahost-Konflikt kaum nennenswerte Auswirkungen auf die Profitabilität habe. "Wir haben unsere wichtigsten Rohstoffe für das erste Halbjahr abgesichert", sagte der CFO damals. Zwar gebe es leicht höhere Frachtkosten, diese wirkten sich aber nicht wesentlich aus. Analysten erwarten gleichwohl bei der Marge für das erste Halbjahr kaum Fortschritte, wobei die Schätzungen weit auseinander gehen.

Welche Ziele hat das Unternehmen?

Für das zweite Quartal stellte VAT einen Umsatz im Bereich von 265 Millionen bis 295 Millionen Franken in Aussicht. Beim Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz, der Book-to-bill Ratio, wurde ein Wert von über 1 versprochen.

Die Verzögerungen durch den Nahostkonflikt im ersten Jahresviertel hätten keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatzguidance für 2026, hatte es bei der Q1-Zahlen-Vorlage ausserdem geheissen. Somit sollen Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen.

Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?

Die VAT-Aktien sind seit Jahresbeginn um rund 73 Prozent gestiegen, während der Gesamtmarkt (SPI) um etwa 11 Prozent zugelegt hat.

Website: www.vatvalve.com

an/lh/rw/jl

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:51 Logo WHS DAX Livetrading: Perfekter Long-Einstieg – Limit fast punktgenau getroffen!
12:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
11:33 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:59 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
09:14 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
08:45 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
06:30 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’868.40 19.26 STBYEU
Short 15’150.70 13.91 S6BA1U
Short 15’726.09 8.91 SGHB8U
SMI-Kurs: 14’234.46 21.07.2026 13:57:31
Long 13’702.82 19.53 S2B93U
Long 13’395.13 13.77 SHB7NU
Long 12’805.14 8.80 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

VAT 685.60 2.85% VAT

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus - dank neuem Bundeswehr-Auftrag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Goldpreis vor dem Crash? Bank of America warnt vor Parallelen zu 1980 und 2011
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
TeamViewer-Aktie dennoch in Grün: Cyberangriff zu spät gemeldet - Bafin greift durch
adidas-Aktie freundlich: WM ein voller Erfolg - Verkaufszahlen gehen durch die Decke

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.