Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet

Haag (awp) - Der Vakuumventil-Hersteller VAT dürfte auch im zweiten Quartal viele Aufträge an Land gezogen haben. Beim Umsatz und den Gewinnzahlen sind die Erwartungen weniger hoch.

VAT publiziert am Mittwoch, 22. Juli, die Ergebnisse zum zweiten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2026. Insgesamt haben zehn Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

Q2 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2025 Auftragseingang 410,0 247,7 Umsatz 291,3 282,9 H1 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2025 EBITDA 151,0 165,0 - Marge (in %) 29,5 29,6 Reingewinn 102,3 105,6

Was steht im Fokus?

Das Geschäft von VAT brummt derzeit, Speicherchips, KI etc. sei dank. Das belegten die zuletzt gestiegenen Aufträge. Analysten erwarten, dass dies im zweiten Quartal so weitergegangen ist. Konkret wird gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von rund zwei Dritteln erwartet. Auch gegenüber dem sehr guten Startquartal (356 Mio) wird eine weitere Steigerung prognostiziert. Das Unternehmen selber sprach zuletzt von einer "strukturell hohen" Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten. Nun interessiert, ob da so weitergeht.

Sind die Umsatzprobleme gelöst?

Im ersten Quartal konnte VAT die vielen Aufträge nicht wie gewünscht in Umsatz umwandeln. Begründet wurde dies mit Lieferkettenproblem infolge das Nahostkonflikts. Beim Umsatz wird nun - entsprechend der Guidance - denn auch nur ein leichtes Plus von knapp 3 Prozent erwartet. Analysten hatten nach der Vorlage der Q1-Zahlen befürchtet, dass es nach wie vor Logistikprobleme gebe. Die Zahlen werden darauf abgeklopft werden.

Und wie sieht es mit der Profitabilität aus?

Das Management versprach im April, dass der Nahost-Konflikt kaum nennenswerte Auswirkungen auf die Profitabilität habe. "Wir haben unsere wichtigsten Rohstoffe für das erste Halbjahr abgesichert", sagte der CFO damals. Zwar gebe es leicht höhere Frachtkosten, diese wirkten sich aber nicht wesentlich aus. Analysten erwarten gleichwohl bei der Marge für das erste Halbjahr kaum Fortschritte, wobei die Schätzungen weit auseinander gehen.

Welche Ziele hat das Unternehmen?

Für das zweite Quartal stellte VAT einen Umsatz im Bereich von 265 Millionen bis 295 Millionen Franken in Aussicht. Beim Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz, der Book-to-bill Ratio, wurde ein Wert von über 1 versprochen.

Die Verzögerungen durch den Nahostkonflikt im ersten Jahresviertel hätten keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umsatzguidance für 2026, hatte es bei der Q1-Zahlen-Vorlage ausserdem geheissen. Somit sollen Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen.

Wie hat sich der Aktienkurs entwickelt?

Die VAT-Aktien sind seit Jahresbeginn um rund 73 Prozent gestiegen, während der Gesamtmarkt (SPI) um etwa 11 Prozent zugelegt hat.

Website: www.vatvalve.com

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