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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Varroc Engineering stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Varroc Engineering wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 6,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,99 INR je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 27,26 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 25,22 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,73 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 106,62 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 88,02 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Varroc Engineering Ltd Registered Shs Reg S
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07:01
|Ausblick: Varroc Engineering stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Varroc Engineering gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Varroc Engineering Ltd Registered Shs Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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